Uni Chem veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Uni Chem veröffentlichte am 27.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 77,00 KRW gegenüber -66,000 KRW im Vorjahresquartal verkündet.

Im abgelaufenen Quartal hat Uni Chem 20,06 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,05 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 17,59 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 60,000 KRW gegenüber -113,000 KRW im Vorjahr verkündet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Uni Chem mit einem Umsatz von insgesamt 106,24 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 68,22 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 55,74 Prozent gesteigert.

