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18.05.2026 06:31:29
Uni Chem zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Uni Chem gab am 15.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Uni Chem hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 30,00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 12,00 KRW je Aktie gewesen.
Im abgelaufenen Quartal hat Uni Chem 19,56 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 9,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 21,66 Milliarden KRW umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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