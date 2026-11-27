Uni-Fuels a Aktie
WKN DE: A40GLV / ISIN: KYG92Y4F1006
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27.11.2026 17:49:38
Uni-Fuels Posts 9-Month Profit, Raises FY2026 Outlook
(RTTNews) - Uni-Fuels Holdings Limited (UFG) on Friday, reported a return to profitability for the nine months ended September 30, 2026, alongside substantial growth in revenue and operating earnings, supported by continued business expansion.
Net income reached $1.52 million, compared with a net loss of $0.029 million in the prior-year period. Revenue increased 61.6 percent to $307.8 million from $190.5 million.
EBITDA increased to $2.55 million from $353,231, representing growth of approximately 622 percent. Gross profit margin improved to 2.4 percent from 1.7 percent.
Reflecting its performance and positive fourth-quarter outlook, Uni-Fuels raised its FY2026 revenue guidance to $410 million-$430 million, compared with its previous forecast of $340 million-$360 million.
UFG is currently trading at $2.7150, up $0.9950 or 58.01 percent on the Nasdaq.
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