Uni-Trend Technology (China) A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Uni-Trend Technology (China) A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Uni-Trend Technology (China) A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,65 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,500 CNY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 395,0 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 311,1 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at