Unibap Registered hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Unibap Registered hat am 10.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Bei einem Gewinn je Aktie von 0,02 SEK wurde das EPS des Vorjahres getroffen.

Der Umsatz lag bei 33,5 Millionen SEK – das entspricht einem Zuwachs von 27,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 26,4 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,370 SEK. Im Vorjahr hatten 0,100 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Unibap Registered 100,02 Millionen SEK umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 11,27 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 89,89 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at