Unibap Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Unibap Registered hat am 05.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,20 SEK. Im Vorjahresquartal hatten -0,090 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Unibap Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17,3 Millionen SEK abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,7 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at