Unibap Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Unibap Registered präsentierte in der am 12.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,06 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,120 SEK erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,95 Prozent auf 34,4 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 36,2 Millionen SEK gelegen.

Redaktion finanzen.at