Unibap Registered legte Quartalsergebnis vor

Unibap Registered hat am 19.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,19 SEK je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Unibap Registered -0,300 SEK je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 21,2 Millionen SEK – ein Plus von 62,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Unibap Registered 13,0 Millionen SEK erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at