|
13.08.2026 06:31:29
UNIBEP informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
UNIBEP präsentierte in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
UNIBEP hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,25 PLN je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,170 PLN je Aktie gewesen.
Umsatzseitig standen 527,6 Millionen PLN in den Büchern – ein Minus von 12,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem UNIBEP 605,7 Millionen PLN erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!