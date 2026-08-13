UNIBEP informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

UNIBEP präsentierte in der am 12.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

UNIBEP hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,25 PLN je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,170 PLN je Aktie gewesen.

Umsatzseitig standen 527,6 Millionen PLN in den Büchern – ein Minus von 12,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem UNIBEP 605,7 Millionen PLN erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at