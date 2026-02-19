UNIBEP: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

UNIBEP hat am 16.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,71 PLN. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,050 PLN je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig standen 743,5 Millionen PLN in den Büchern – ein Minus von 4,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem UNIBEP 781,1 Millionen PLN erwirtschaftet hatte.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,18 PLN eingefahren. Im Vorjahr waren 1,37 PLN je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,36 Milliarden PLN – eine Minderung um 9,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,61 Milliarden PLN eingefahren.

Redaktion finanzen.at