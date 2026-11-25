UNIBEP lud am 23.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,28 PLN präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte UNIBEP ein EPS von 0,450 PLN je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 537,3 Millionen PLN. Im Vorjahreszeitraum waren 579,4 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at