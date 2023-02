Unibet Group: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Unibet Group hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 08.02.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2022 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,230 GBP, nach 0,330 GBP im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden 305,5 Millionen GBP gegenüber 244,9 Millionen GBP im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

In Sachen EPS wurden 0,540 GBP je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Unibet Group 1,31 GBP je Aktie eingenommen.

Umsatzseitig standen 1,07 Milliarden GBP in den Büchern – ein Minus von 15,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Unibet Group 1,26 Milliarden GBP erwirtschaftet hatte.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 0,317 GBP gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 1,07 Milliarden GBP geschätzt.

