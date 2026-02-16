Unicafe: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Unicafe hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 21,07 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Unicafe 14,14 JPY je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4,56 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 27,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Unicafe einen Umsatz von 3,58 Milliarden JPY eingefahren.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 50,39 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte Unicafe 34,22 JPY je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 24,12 Prozent auf 16,06 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12,94 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at