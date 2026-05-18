Unicafe: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Unicafe hat sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 15,97 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Unicafe 10,08 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 26,64 Prozent auf 4,38 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,46 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at