Unicafe hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Unicafe hat am 14.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,95 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,76 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Unicafe 3,67 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,22 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at