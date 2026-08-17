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17.08.2026 06:31:29
Unicafe verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Unicafe hat am 14.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 21,02 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 16,29 JPY erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5,22 Milliarden JPY – ein Plus von 19,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Unicafe 4,36 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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