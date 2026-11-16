Unicafe: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Unicafe stellte am 13.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 13,74 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Unicafe ein EPS von 2,95 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 4,35 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,67 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at