Unicaja Banco: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Unicaja Banco hat sich am 05.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Unicaja Banco hat ein EPS von 0,06 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,060 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen.

Der Umsatz lag bei 732,6 Millionen EUR – das entspricht einem Abschlag von 3,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 760,6 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at