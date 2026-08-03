Unicaja Banco stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Unicaja Banco äußerte sich am 31.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,08 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,070 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Unicaja Banco in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,10 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 765,4 Millionen EUR im Vergleich zu 764,6 Millionen EUR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at