Unicaja Banco: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Unicaja Banco veröffentlichte am 03.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,050 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 11,20 Prozent auf 712,0 Millionen EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 801,8 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,250 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatte Unicaja Banco ein EPS von 0,220 EUR je Aktie vermeldet.

Mit einem Umsatz von 2,90 Milliarden EUR, gegenüber 3,32 Milliarden EUR im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 12,76 Prozent präsentiert.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 0,241 EUR je Aktie sowie einem Umsatz von 2,08 Milliarden EUR gelegen.

Redaktion finanzen.at