Unicasa Industria de Moveis SA: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Unicasa Industria de Moveis SA hat sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Auf der Umsatzseite hat Unicasa Industria de Moveis SA im vergangenen Quartal 66,6 Millionen BRL verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 13,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Unicasa Industria de Moveis SA 58,7 Millionen BRL umsetzen können.

Redaktion finanzen.at