UNICHARM hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

UNICHARM hat am 08.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 11,40 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 14,18 JPY je Aktie erzielt worden.

UNICHARM hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 234,19 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 227,52 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at