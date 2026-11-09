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09.11.2026 06:31:29
UNICHARM informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
UNICHARM ließ sich am 06.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat UNICHARM die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
In Sachen EPS wurden 9,13 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte UNICHARM 10,84 JPY je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,28 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 242,21 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 230,06 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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