UNICHARM mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

UNICHARM hat sich am 08.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,04 USD. Im Vorjahresviertel hatte UNICHARM 0,050 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat UNICHARM in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,02 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,49 Milliarden USD im Vergleich zu 1,49 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at