UNICHARM stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

UNICHARM hat am 07.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 10,84 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 11,32 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,82 Prozent auf 230,06 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 234,32 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at