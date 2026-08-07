UNICHARM stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

UNICHARM hat am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 12,35 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 9,66 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,89 Prozent auf 252,95 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 236,65 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at