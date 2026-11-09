UNICHARM verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

UNICHARM ließ sich am 06.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat UNICHARM die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,03 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte UNICHARM ein EPS von 0,040 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,52 Milliarden USD – eine Minderung von 2,53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,56 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at