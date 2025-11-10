UNICHARM veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

UNICHARM hat sich am 07.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat UNICHARM 1,56 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,57 Milliarden USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at