Unichem Laboratories: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Unichem Laboratories hat am 05.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 37,54 INR gegenüber 8,22 INR im Vorjahresquartal.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,24 Prozent auf 5,21 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,33 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at