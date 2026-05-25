Unichem Laboratories öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Unichem Laboratories lud am 22.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,55 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 7,52 INR je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5,87 Milliarden INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5,75 Milliarden INR.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 35,91 INR. Im letzten Jahr hatte Unichem Laboratories einen Gewinn von 19,53 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22,02 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 20,81 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at