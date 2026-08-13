Unichem Laboratories stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Unichem Laboratories hat sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 5,89 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Unichem Laboratories -1,490 INR je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 20,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,33 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 5,27 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at