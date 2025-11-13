|
13.11.2025 06:31:28
Unichem Laboratories veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Unichem Laboratories hat am 11.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 1,69 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Unichem Laboratories ein Ergebnis je Aktie von 4,34 INR vermeldet.
Das vergangene Quartal hat Unichem Laboratories mit einem Umsatz von insgesamt 5,79 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,62 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 25,27 Prozent gesteigert.
