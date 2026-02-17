|
Unicommerce eSolutions: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Unicommerce eSolutions hat am 14.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,63 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,560 INR je Aktie in den Büchern standen.
Der Umsatz wurde auf 563,9 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 327,4 Millionen INR umgesetzt worden waren.
