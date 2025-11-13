Unicommerce eSolutions hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Unicommerce eSolutions präsentierte am 11.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,51 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Unicommerce eSolutions 0,440 INR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 75,32 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 293,1 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 513,8 Millionen INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at