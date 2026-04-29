Unicommerce eSolutions stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Unicommerce eSolutions äußerte sich am 27.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 0,29 INR. Im letzten Jahr hatte Unicommerce eSolutions einen Gewinn von 0,300 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 14,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 452,7 Millionen INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 516,3 Millionen INR ausgewiesen.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 179,00 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 1,60 INR je Aktie erzielt worden.

Der Jahresumsatz wurde auf 2,04 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 1,35 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at