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26.10.2026 06:31:29
Unicommerce eSolutions: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Unicommerce eSolutions stellte am 23.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,54 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,510 INR je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 590,8 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 14,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Unicommerce eSolutions einen Umsatz von 513,8 Millionen INR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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