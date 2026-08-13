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13.08.2026 06:31:29
UNICON hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
UNICON hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 99,50 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte UNICON 112,90 JPY je Aktie verdient.
Das vergangene Geschäftsjahr hat UNICON mit einem Umsatz von insgesamt 18,81 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 17,62 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 6,74 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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