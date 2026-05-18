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18.05.2026 06:31:29
UNICON stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
UNICON präsentierte am 15.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
UNICON hat ein EPS von 34,01 JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 34,01 JPY auf dem gleichen Niveau gelegen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,55 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,21 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 3,99 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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