Comes Aktie
ISIN: PLCOMES00020
|
16.03.2026 10:04:00
UniCredit $40 billion offer for Germany’s number-two bank comes with unusual twist — it expects to fail
UniCredit’s bid to buy Germany’s second-largest bank took another step forward on Monday after it said will launch a bid at a 4% premium.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Comes S.A.
Analysen zu UnUsUaL Ltd Registered Shs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|UnUsUaL Ltd Registered Shs
|0,03
|-3,85%