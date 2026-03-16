Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
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16.03.2026 14:36:00
Unicredit: Das steckt hinter dem Übernahmeangebot für die Commerzbank
UniCredit-Chef Andrea Orcel hat sich bereits knapp 30 Prozent an der Commerzbank gesichert. Nun unterbreitet der Italiener den restlichen Aktionären ein formelles Übernahmeangebot. Damit verfolgt er ein bestimmtes Kalkül.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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