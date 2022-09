UniCredit-Aktie gewinnt: UniCredit will noch im 3. Quartal Prognose anheben

Die italienische Bank werde ihre Prognose noch im dritten Quartal deutlich anheben, sagte der Manager am Donnerstag bei einer Konferenz der Bank of America . Das Quartal endet bereits in wenigen Tagen. Bisher habe das Institut im vergangenen und laufenden Jahr geliefert, sagte Orcel. Dies mache ihn auch für 2023 zuversichtlich. Die UniCredit -Aktie legt daraufhin in Mailand um 4,81 Prozent auf 11,196 Euro zu.

Orcel hatte die Führung des Geldhauses 2021 übernommen, sich von mehreren Geschäftsteilen verabschiedet und Arbeitsplätze abgebaut. Den starken Anstieg der Leitzinsen hatte das Management ihm zufolge bei seinen bisherigen Zielen noch nicht eingepreist. Vielmehr habe es den Prognosen sehr vorsichtige Annahmen zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung zugrunde gelegt.

Bisher will die Bank bis zum Jahr 2024 mindestens 16 Milliarden Euro Kapital in Dividenden und Aktienrückkäufen stecken. Für 2022 peilt das Management einen bereinigten Gewinn von vier Milliarden Euro an. Dabei sind die erwarteten Belastungen aus dem Russland-Geschäft infolge des Kriegs in der Ukraine ausgeklammert. Laut Orcel bringt jede Zinsanhebung um einen Prozentpunkt der UniCredit etwa eine Milliarde Euro an zusätzlichen Erträgen.

/stw/ngu/stk

MAILAND (dpa-AFX)