UniCredit Aktie
WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360
|Rekord-Quartalsgewinn
|
05.05.2026 07:41:00
UniCredit-Aktie im Fokus: Gewinnwachstum übertrifft Erwartungen
Am Montag hatten die UniCredit-Aktionäre bei einer außerordentlichen Hauptversammlung mit der Zustimmung zu einer Kapitalerhöhung von bis zu 6,7 Milliarden Euro den Weg für ein Commerzbank-Gebot freigemacht. Damit kann die UniCredit ihr Mitte März angekündigtes Angebot zur Übernahme sämtlicher Commerzbank-Anteile offiziell machen.
Eine formale Offerte will UniCredit-Chef Andrea Orcel an diesem Dienstag vorlegen, wie er kürzlich der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (FAZ) sagte. Die UniCredit ist mit Abstand größter Anteilseigner der Commerzbank vor dem deutschen Staat. Erst kürzlich präsentierte Orcel einen Umbauplan für den Fall einer Übernahme, demzufolge rund 7.000 Stellen in Deutschland entfallen könnten.
Das Institut mit Sitz in Mailand verspricht sich Vorteile im Geschäft mit Privat- und Mittelstandskunden in Deutschland. Hierzulande ist die UniCredit schon mit ihrer Tochter Hypovereinsbank (HVB) vertreten, was Einsparungen ermöglichen würde.
/zb/stk
MAILAND (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu UniCredit S.p.A.
|
04.05.26
|UniCredit-Aktie verliert: Aktionäre billigen Kapitalmaßnahme für Commerzbank-Deal (dpa-AFX)
|
04.05.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
|
04.05.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 präsentiert sich am Montagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
30.04.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
30.04.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 legt zum Ende des Donnerstagshandels zu (finanzen.at)
|
30.04.26
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 verbucht Gewinne (finanzen.at)
|
30.04.26
|Gewinne in Europa: Börsianer lassen STOXX 50 nachmittags steigen (finanzen.at)
|
30.04.26
|Angespannte Stimmung in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 mittags (finanzen.at)
Analysen zu UniCredit S.p.A.
|27.04.26
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|21.04.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|21.04.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.04.26
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|10.04.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.04.26
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|21.04.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|21.04.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.04.26
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|10.04.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.04.26
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|21.04.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.04.26
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|10.04.26
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|21.04.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|23.10.25
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|UniCredit S.p.A.
|66,12
|4,55%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWeiter keine Lösung des Nahost-Konflikts im Blick: ATX-Anleger dürften Vorsicht walten lassen -- DAX tiefer erwartet -- Handel in Hongkong mit Verlusten - Feiertag in China und Japan
Mit Vorsicht dürfte der heimische Aktienmarkt den Dienstagshandel begrüßen. Der deutsche Aktienmarkt wird schwächer erwartet. Am Dienstag dominieren in Fernost die Bären.