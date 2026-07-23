UniCredit Aktie
WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360
|Prognose angehoben
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23.07.2026 10:41:00
UniCredit-Aktie im Minus: Erwartungen übertroffen - Gewinnziele steigen
UniCredit erwartet bald Kontrollübernahme bei Commerzbank
Die italienische Großbank UniCredit stellt sich auf eine baldige Kontrollübernahme bei der Frankfurter Commerzbank ein. Die Genehmigungen der Aufsicht für das vor wenigen Wochen abgelaufene Übernahmeangebot könnten bereits im vierten Quartal erfolgen, teilte die Unicredit in einer Präsentation zu ihren Halbjahreszahlen am Donnerstag in Mailand mit. So muss die EZB dem Vollzug zustimmen. Die Italiener wollen dann versuchen die Kontrolle über die Commerzbank durchzusetzen und ihre Strategiepläne "kurz danach" zu verwirklichen. Um dies zu erreichen, werde sie falls nötig eine außerordentliche Hauptversammlung einberufen.
Die Unicredit hatte mit einem freiwilligen Übernahmeangebot bis Anfang Juli weitere rund 17,6 Prozent der Commerzbank-Papiere an Land gezogen. Zusammen mit den 26,77 Prozent, die die Unicredit schon zuvor hielt, steigt der Anteil damit rechnerisch auf 44,37 Prozent. Zudem haben die Italiener über Kaufoptionen Zugriff auf weitere 3,22 Prozent der Commerzbank-Aktien und könnten so auf 47,59 Prozent aufstocken. Dem muss aber noch die Europäische Zentralbank als Aufsichtsbehörde zustimmen.
JPMorgan belässt UniCredit-Aktie auf "Overweight"
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für UniCredit nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen. "Solide" lautet das Fazit von Delphine Lee in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Der operative Nettogewinn liege ein Prozent über der Konsensschätzung. Vor allem Gebühren und Provisionseinnahmen hätten hierzu beigetragen sowie sonstige Einnahmen. Die Kosten der italienischen Großbank deckten sich mit den Erwartungen.
So reagieren die Aktien von UniCredit und Commerzbank
Im Mailänder Handel verliert die UniCredit-Aktie trotz überraschender Zahlen am Donnerstag zeitweise 2,15 Prozent auf 81,42 Euro. Die Commerzbank-Papiere geben derweil um 0,70 Prozent auf 38,17 Euro nach.
/stw/zb
MAILAND (dpa-AFX)
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