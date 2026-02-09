UniCredit Aktie
WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360
|Milliarden für Aktionäre
|
09.02.2026 09:26:00
UniCredit-Aktie klettert: Langfristiger Gewinnanstieg bis 2028 geplant - UniCredit Bank Austria 2025 mit stabilem Ergebnis
UniCredit Bank Austria 2025 mit stabilem Ergebnis
Die UniCredit Bank Austria hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025 ein kaum verändertes Ergebnis erzielt. Der Nettogewinn lag bei 1,260 Mrd. Euro, nach 1,263 Mrd. Euro im Jahr davor. Das Kreditvolumen stieg laut Angaben der Bank um 4 Prozent (exklusive Card Complete), getrieben durch das Firmenkundengeschäft. Belastet habe jedoch die höhere Bankenabgabe, die um 51 Mio. auf 72 Mio. Euro angestiegen sei, so das Institut am Montag.
Auf der Einnahmenseite fielen die Ergebnisse gemischt aus. Der Zinsüberschuss sank um 8 Prozent auf 1,456 Mrd. Euro, während der Provisionsüberschuss um 1,8 Prozent auf 805 Mio. Euro zulegte. Ohne Card Complete gerechnet stieg der Provisionsüberschuss um 6,3 Prozent. Ihren Anteil (50,1 Prozent) an dem Kreditkartenanbieter hatte die Bank 2025 verkauft, nun bietet sie ihren Kunden selbst Kreditkarten an.
Insgesamt gingen die Einnahmen der Bank Austria um 3 Prozent auf 2,616 Mrd. Euro zurück. Das Betriebsergebnis kam um 4,2 Prozent niedriger bei 1,556 Mrd. Euro zu liegen. Die Kostenquote - das Verhältnis der Kosten zu den Einnahmen (Cost-Income-Ratio/CIR) - lag bei 39,3 Prozent, was eine leichte Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr (2024: 38,2 Prozent) darstellt. Im vierten Quartal alleine legte der Gewinn von 282 Mio. Euro auf 309 Mio. Euro zu. Das war laut Bank ein Plus von 9,4 Prozent.
Die UniCredit-Aktie notiert am Montag in Mailand zeitweise 4,56 Prozent höher bei 77,31 Euro.
dpa-AFX / APA
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu UniCredit S.p.A.
|
09:29
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 zum Start mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09:29
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Montagshandels fester (finanzen.at)
|
08:35
|UniCredit Bank Austria 2025 mit stabilem Ergebnis (APA)
|
05.02.26
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
05.02.26
|Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende in Rot (finanzen.at)
|
03.02.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 fällt zum Handelsende zurück (finanzen.at)
|
03.02.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
03.02.26
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 schwächelt nachmittags (finanzen.at)
Analysen zu UniCredit S.p.A.
|09:48
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.01.26
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|04.12.25
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.25
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.25
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:48
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.01.26
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|04.12.25
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.10.25
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.25
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:48
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.01.26
|UniCredit Overweight
|Barclays Capital
|04.12.25
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.10.25
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|28.10.25
|UniCredit Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|23.10.25
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|02.09.25
|UniCredit Equal-weight
|Morgan Stanley
|31.07.25
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
|24.07.25
|UniCredit Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|UniCredit S.p.A.
|78,36
|5,49%