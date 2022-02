UniCredit-Aktie schließt im Minus: Philipp Gamauf wird neuer Finanzvorstand der Bank Austria

Philipp Gamauf, bisher Chief Financial Officer (CFO) der UniCredit in Rumänien, zieht ab 1. März in den Vorstand der Bank ein, teilte das Institut am Mittwoch mit. Gamauf ist seit 2005 in der UniCredit tätig und war bereits in Wien als Head of CEE Segment Controlling und Head of Regulatory Reporting Austria und CEE tätig. Er folgt auf Gregor Hofstätter-Pobst, der die UniCredit verlässt.

Für die Aktie der Bank Austria-Mutter UniCredit ging es an der italienischen Börse am Mittwoch zuletzt um 1,65 Prozent nach unten auf 15,092 Euro.

bel/pro

(APA)