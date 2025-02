UniCredit-Aktie: UniCredit auch an Generali beteiligt

Die eine Übernahme der Commerzbank anpeilende UniCredit hält eine kleines Aktienpaket an dem Versicherer Generali.

Die italienische Bank teilte am Sonntag mit, etwa 4,1 Prozent der Aktien zu halten. Weitere 0,6 Prozent seien als übliche Dienstleistung für Kunden und verbundene Hedgefonds im Bestand.

Der Aktienanteil an der italienischen Versicherung sei ein "reines Finanzinvestment", hieß es weiter. UniCredit habe kein strategisches Interesse an Generali und bleibe voll fokussiert auf den Strategieplan "UniCredit Unlocked", das Übernahmeangebot für den heimischen Branchenkollegen Banco BPM und das Investment in Commerzbank.

/he

MAILAND (dpa-AFX)