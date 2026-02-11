UniCredit Az: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

UniCredit Az hat am 09.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

UniCredit Az hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,22 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,27 EUR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,68 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,00 Milliarden EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,16 Milliarden EUR ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 6,89 EUR beziffert. Im Vorjahr waren 5,99 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat UniCredit Az mit einem Umsatz von insgesamt 25,82 Milliarden EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 49,20 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um -47,52 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at