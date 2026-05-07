UniCredit Az zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

UniCredit Az hat am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei 2,16 EUR. Im letzten Jahr hatte UniCredit Az einen Gewinn von 1,78 EUR je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat UniCredit Az mit einem Umsatz von insgesamt 6,98 Milliarden EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,55 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,56 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at