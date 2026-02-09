UniCredit Aktie
WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360
|
09.02.2026 08:35:00
UniCredit Bank Austria 2025 mit stabilem Ergebnis
Auf der Einnahmenseite fielen die Ergebnisse gemischt aus. Der Zinsüberschuss sank um 8 Prozent auf 1,456 Mrd. Euro, während der Provisionsüberschuss um 1,8 Prozent auf 805 Mio. Euro zulegte. Ohne Card Complete gerechnet stieg der Provisionsüberschuss um 6,3 Prozent. Ihren Anteil (50,1 Prozent) an dem Kreditkartenanbieter hatte die Bank 2025 verkauft, nun bietet sie ihren Kunden selbst Kreditkarten an.
Insgesamt gingen die Einnahmen der Bank Austria um 3 Prozent auf 2,616 Mrd. Euro zurück. Das Betriebsergebnis kam um 4,2 Prozent niedriger bei 1,556 Mrd. Euro zu liegen. Die Kostenquote - das Verhältnis der Kosten zu den Einnahmen (Cost-Income-Ratio/CIR) - lag bei 39,3 Prozent, was eine leichte Verschlechterung gegenüber dem Vorjahr (2024: 38,2 Prozent) darstellt. Im vierten Quartal alleine legte der Gewinn von 282 Mio. Euro auf 309 Mio. Euro zu. Das war laut Bank ein Plus von 9,4 Prozent.
bel/fel
ISIN IT0005239360 IT0005239360 WEB http://www.bankaustria.at https://www.unicreditgroup.eu
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu UniCredit S.p.A.
|
09:29
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 zum Start mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09:29
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Montagshandels fester (finanzen.at)
|
08:35
|UniCredit Bank Austria 2025 mit stabilem Ergebnis (APA)
|
05.02.26
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
05.02.26
|Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende in Rot (finanzen.at)
|
03.02.26
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 fällt zum Handelsende zurück (finanzen.at)
|
03.02.26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
03.02.26
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 schwächelt nachmittags (finanzen.at)