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UniCredit Aktie

UniCredit für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360

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30.03.2026 10:45:00

UniCredit Bank Austria bekommt neuen Risikovorstand

Die UniCredit Bank Austria bekommt ab 1. April einen neuen Risikovorstand (CRO). Albert Angersbach, bisher Head of Credit Risk Operations bei der deutschen UniCredit-Tochter HypoVereinsbank (HVB), löst Wolfgang Schilk in der Position ab. Schilk übernimmt indessen die Position des CRO bei der HVB, teilte die Bank am Montag mit.

bel/cri

ISIN IT0005239360 IT0005239360 WEB http://www.bankaustria.at https://www.unicreditgroup.eu

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