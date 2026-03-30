UniCredit Bank Austria bekommt neuen Risikovorstand

Die UniCredit Bank Austria bekommt ab 1. April einen neuen Risikovorstand (CRO). Albert Angersbach, bisher Head of Credit Risk Operations bei der deutschen UniCredit-Tochter HypoVereinsbank (HVB), löst Wolfgang Schilk in der Position ab. Schilk übernimmt indessen die Position des CRO bei der HVB, teilte die Bank am Montag mit.

bel/cri

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