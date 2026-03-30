UniCredit Aktie
WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360
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30.03.2026 10:45:00
UniCredit Bank Austria bekommt neuen Risikovorstand
Die UniCredit Bank Austria bekommt ab 1. April einen neuen Risikovorstand (CRO). Albert Angersbach, bisher Head of Credit Risk Operations bei der deutschen UniCredit-Tochter HypoVereinsbank (HVB), löst Wolfgang Schilk in der Position ab. Schilk übernimmt indessen die Position des CRO bei der HVB, teilte die Bank am Montag mit.
bel/cri
ISIN IT0005239360 IT0005239360 WEB http://www.bankaustria.at https://www.unicreditgroup.eu
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